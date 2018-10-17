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Стивен Кинг похвалил создателей сериала «Призрак дома на холме»

Культура

По его мнению, эта работа близка к гениальной

Бангор, США, 17 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Стивен Кинг похвалил компанию Netflix и режиссёра Майка Флэнегана за работу над сериалом «Призрак дома на холме». Соответствующую публикацию он разместил 16 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/StephenKing/status/1052375524192980992

Кинг написал, что обычно его не интересует такого рода «ревизионизм», однако он считает, что сериал вышел просто отличный. Писатель отметил: эта работа действительно близка к гениальной и Ширли Джексон (автор оригинального романа) могла бы одобрить её.

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Напомним, компания Netflix выложила сериал на своём потоковом сервисе 12 октября 2018 года. В шоу снялись такие актёры, как МакКенна Грейс («Первому игроку приготовиться»), Тимоти Хаттон («Американское преступление») и Карла Гуджино («Разлом сан-Андреас»).

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