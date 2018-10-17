Москва, 17 октября 2018, 10:28 — REGNUM 17 октября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится гала-концерт музыкального фестиваля Crescendo. Художественный руководитель проекта Денис Мацуев выступит на концерте вместе с молодыми, но уже достаточно известными пианистами — победителями и лауреатами престижных конкурсов — Александром Малофеевым, Иваном Бессоновым, Александром Довганем и другими. Начиная с 2005 года, прославленный российский музыкант Денис Мацуев и известный продюсер, директор фестиваля Давид Смелянский представляют широкой публике молодые дарования. Вместе с маститыми исполнителями, будущие звезды участвуют в различных программах. Одним из самых заметных проектов последнего времени стал гала-концерт в Сочи «И классика, и джаз».
Иван Бессонов и Денис Мацуев выступят в Москве на фестивале Crescendo
На сцену Московского Дома музыки поднимутся молодые лауреаты международных музыкальных конкурсов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.