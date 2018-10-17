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Иван Бессонов и Денис Мацуев выступят в Москве на фестивале Crescendo

Культура

На сцену Московского Дома музыки поднимутся молодые лауреаты международных музыкальных конкурсов

Москва, 17 октября 2018, 10:28 — REGNUM  17 октября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится гала-концерт музыкального фестиваля Crescendo. Художественный руководитель проекта Денис Мацуев выступит на концерте вместе с молодыми, но уже достаточно известными пианистами — победителями и лауреатами престижных конкурсов — Александром Малофеевым, Иваном Бессоновым, Александром Довганем и другими. Начиная с 2005 года, прославленный российский музыкант Денис Мацуев и известный продюсер, директор фестиваля Давид Смелянский представляют широкой публике молодые дарования. Вместе с маститыми исполнителями, будущие звезды участвуют в различных программах. Одним из самых заметных проектов последнего времени стал гала-концерт в Сочи «И классика, и джаз».

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Культурная хроника
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