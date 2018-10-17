Видеоблогер назвал поддельными недавние фото консоли Nintendo 64 Classic

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Видеоблогер и фанат платформы Nintendo Алекс Олни выпустил видео, в котором он назвал недавнюю утечку фотографий платформы Nintendo 64 Classic фейком. Соответствующее видео было размещено 16 октября на YouTube-канале Nintendo Life.

Ранее в Twitter появилась публикация с фотографиями, на которых якобы была изображена консоль Nintendo 64 Classic. Пользователь Nacho & Pistasho, выложивший их, спросил у других пользователей соцсети о том, есть ли у них информация об этом устройстве и можно ли сделать на него предзаказ.

https://twitter.com/nachoypistacho/status/1051023235125411840

Алекс Олни заявил, что фотографии явно являются поддельными. Он обратил внимание подписчиков на детали, которые говорят в пользу этой версии. В частности — на шрифт, не соответствующий фирменному, на расположение кнопок, а также на то, что у консоли на представленных снимках нет кнопки питания.

Читайте также: Эксперты по ядерной войне раскритиковали создателей игры Fallout 76

Напомним, платформу Nintendo 64 японская компания выпустила в 1996 году. Эта консоль должна была составить конкуренцию приставкам Sony PlayStation и Sega Saturn.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony начала принимать в России предзаказы на PlayStation Classic