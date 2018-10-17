Вышел трейлер сюжетной кампании предстоящей игры Battlefield V

Редвуд-Сити, США, , 07:46 — REGNUM Вышел новый трейлер игры Battlefield V, в котором показан сюжет одиночной кампании. Ролик был опубликован на YouTube-канале проекта 16 октября.

Разработчики игры сообщили пользователям, что новая Battlefield познакомит их с неизвестными «Военными историями» Второй мировой войны. Стоит отметить, что им дадут возможность сыграть за нескольких персонажей, выступающих на разных сторонах.

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Напомним, выход игры запланирован на 20 ноября 2018 года, в роли издателя выступает компания Electronic Arts, в роли разработчиков — компании EA DICE и Criterion Games.

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