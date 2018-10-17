Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии

Лондон, , 03:49 — REGNUM Жюри Букеровской премии в этом году присудило победу британской писательнице Анне Бернс за роман Milkman, сообщает официальный сайт организаторов конкурса.

За победу в конкурсе с Бернс состязались еще два британских писателя — Дэйзи Джонсон и Роберт Робертсон, два писателя из США — Рейчен Кушнер и Ричард Пауэрс, и автор из Канады Эси Адугян. По словам председателя жюри Кваме Энтони Аппиа, «никто никогда раньше не читал подобного».

Напомним, Букеровская премия считается одной из наиболее престижных в мире английской литературы. Премия была учреждена в 1969 году. С 2014 года за награду могут побороться авторы из любой страны при условии, что их произведения написаны на английском языке. Лауреат премии получает денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

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