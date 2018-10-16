Китай расширяет культурное сотрудничество с Европой

Будапешт, , 23:02 — REGNUM Китайская ассоциация обучавшихся в Европе и Америке провела в Будапеште форум «Содействие строительству человеческого сообщества с единой судьбой посредством культуры и искусства», в котором приняли участие около сотни человек, сообщает 16 октября Синьхуа.

Перед собравшимися выступил прибывший на форум председатель ассоциации Чэнь Чжу, являющийся заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП. Он отметил важность культурных и гуманитарных обменов, подчеркнув высокий уровень китайско-венгерских контактов и призвав к совместной борьбе с вызовами, мешающими строительству гармоничного человеческого взаимодействия.

Посол КНР в Венгрии Дуань Цзелун и генеральный секретарь ассоциации обучавшихся за границей Ван Пицзюнь в своем выступлении указал на особую роль культуры и искусства, способных соединять людей и наводить мосты между странами и народами.

Проректор венгерского Университета им. Лоранда Эташа, профессиональный китаист Имре Хамар выразил радушие китайским студентам, обучающимся в венгерских вузах и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия в исследованиях, связанных с реализацией проекта «Пояса и пути».