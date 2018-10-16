Армянский театр: классика против политики

Симон Караханян, , 22:53 — REGNUM

В Армении в течение одного дня произошли два важных события: премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку, и в Ереванском русском драматическом театре им. К. Станиславского был назначен новый художественный руководитель.

Эти два события никак не связаны друг с другом, но каждый по-своему демонстрирует стремление вырваться из положения застоя. Никол Пашинян рискнул, подал в отставку, чтобы после внеочередных парламентских выборов снова возглавить правительство и страну, довести обещанные реформы до конца. Насколько это ему удастся — это другой вопрос. Директор Русского театра Фред Давтян тоже рискнул, выбрал из двух кандидатов на пост художественного руководителя того, кто по духу ближе этому театру. Менять, поднимать на новый уровень театр, сделать его более привлекательным и интересным для зрителя придется уже новому худруку — Карену Нерсисяну. Конечно же, как и в случае с Николом Пашиняном, К. Нерсисяну как никогда будет необходима поддержка труппы. Очевидно, что внутритеатральные оппозиционные течения более остро буду реагировать на его возможные ошибки и упущения. Это, в свою очередь, должно будет давать дополнительный стимул Карену Нерсисяну своевременно и четко реагировать на все проблемные вопросы. Сколько бы ни было интриг, расколов в театре, на работе, на сцене это не должно отражаться. В скором времени коллектив и зрители получат возможность оценить работу нового художественного руководителя, и дадут свою оценку.

Что касается Никола Пашиняна — ему придется труднее. Политический театр сложнее: в нем больше актеров и классику здесь играть не станут, но импровизировать готов каждый.

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