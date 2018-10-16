Русскому гению от Министерства культуры России: памятник беспамятства

Михаил Демурин, , 21:20 — REGNUM

На днях мы с другом поехали в Спасское-Лутовиново: скоро у Ивана Сергеевича Тургенева юбилей, ну как не побывать в его родных местах! Заезжали со стороны городка Одоева — есть такая очень красивая, почти пустынная трасса. Просторы — широченные, земли возделаны, леса в золоте, вспаханные поля радуют видом чернозёма, всё это перемежается изумрудными озёрами взошедших озимых. Дорогу иногда перебегают косули.

У указателя «Бежин луг» сердце замирает. Подъезжаешь к краю долины речки Снежедь, выходишь из автомобиля, и дух захватывает: вот те места, по которым с ружьём и собакой бродил Тургенев. Знаешь, что он писал об этом, но всё равно задаёшься вопросом: как может красота быть одновременно и столь эпичной, и такой застенчиво-родной?

Дальше — через Тургенево, родовое имение писателя, где теперь тоже создан музей, — в Спасское-Лутовиново. Знакомые ворота, церковь Спаса Преображения, аллея к дому. Несмотря на тишину и покой, которыми принимает тебя парк, ускоряешь движение и… как будто бьёшься лбом о непреодолимую преграду: дом, который ты видел живым ещё прошлым летом, похож на труп на столе патологоанатома.

Да, временные экспозиции работают; да, в них можно увидеть личные вещи Ивана Сергеевича, его рукописи, прижизненные издания его произведений… Но дома, того дома, в котором трудами многих поколений музейных работников было воссоздано всё то, что окружало Тургенева в его последнее лето на родине, нет. И к 9 ноября, его дню рождения, не будет. А если и будет, то, видимо, только в виде «евроремонта».

К счастью, парк, где бродил писатель и бывали многие замечательные русские люди XIX века, не разгромлен. В нем забываешь о, мягко говоря, недальновидности чиновников от современной российской культуры. Жаль только выйти из этой красоты иначе, чем вновь через ремонтный бардак, невозможно.

И всё же прощаешься ты с родным русскому гению местом не здесь, у строительного мусора, а вновь у церкви, через благолепие любимой им золотой осени.