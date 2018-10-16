Создатель фильма ужасов «Поворот не туда» намерен перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, , 18:45 — REGNUM Компания Constantin Film намерена выпустить ремейк фильма ужасов Роба Шмидта «Поворот не туда», который положил начало одноимённой серии картин. Об этом 15 октября сообщил портал Deadline.

Писать сценарий для новой картины будет создатель франшизы Алан Б. МакЭлрой. Должность режиссёра займёт Майк П. Нельсон, который в июне 2018 года выпустил постапокалиптический фильм ужасов The Domestics («Домашний»).

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Напомним, всего в рамках франшизы «Поворот не туда» было выпущено шесть картин, последняя вышла на большие экраны в августе 2014 года. Стоит отметить, что оригинальный фильм при бюджете $12,6 млн смог собрать в США лишь немногим более $15,4 млн. При этом сумма общемировых сборов картины составила около $28,6 млн.

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