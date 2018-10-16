Том Хиддлстон рассказал о том, чего боялся во время съёмок «Мстителей»

Чикаго, США, , 18:21 — REGNUM Во время мероприятия ACE Comic Con, которое прошло в Чикаго, Том Хиддлстон (исполнитель роли Локи) рассказал журналистам о том, чего он боялся, когда снимался в самом первом фильме «Мстители». Его слова 16 октября передал портал Comicbook.

Актёр сказал, что лично его крайне пугала неизвестность: никто не мог гарантировать, что первый фильм ждёт успех, всё зависело только от того, насколько самозабвенно будет работать команда проекта. В итоге первые «Мстители» стали настоящим хитом.

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Напомним, ранее Том Хиддлстон отметил, что смерть Локи в фильме «Мстители: Война бесконечности» крайне высоко поднимает ставки, поскольку Локи перед этим называет себя сыном Одина и как бы завершает развитие его личности. Все это даёт понять, что Танос — это противник гораздо более опасный, чем все те, с которыми «Мстителям» приходилось сталкиваться ранее.

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