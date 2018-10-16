Названа дата выхода в эфир продолжения аниме-сериала «Атака титанов»

Токио, , 17:41 — REGNUM Вторая часть третьего сезона популярного аниме-сериала «Атака титанов» выйдет на телеканале NHK General TV в апреле 2019 года. Об этом 16 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode.

Также в сети появился новый постер, на котором Эрен Йегер стоит по щиколотку в море и смотрит в направлении горизонта. Кроме того, актёр озвучки Кадзи Юки написал на своей Twitter-странице, что он и далее будет озвучивать Эрена.

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Напомним, события в сериале «Атака титанов» происходят примерно через 100 лет после того, как гигантские человекоподобные монстры почти уничтожили человечество. Оставшиеся люди спаслись за огромными защитными стенами. Но однажды титаны смогли разрушить одну из них.

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