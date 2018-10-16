Eminem исполнил саунтдтрек из «Венома» на крыше Эмпайр-стейт-билдинг

Нью-Йорк, США, , 17:20 — REGNUM Популярный рэпер Eminem выпустил видеоклип, в котором он исполнил композицию из саундтрека фильма «Веном» на крыше нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале шоу Джимми Киммела.

Видео начинается с того, что зрителям показывают эфир шоу. Вскоре Киммел объявляет необычный перфоманс Eminem, который состоялся благодаря компании Google. На данный момент ролик посмотрели уже более полумиллиона человек.

Читайте также: Дата премьеры фильма Warner Bros. и DC «Флэш» будет отложена

Напомним, мировая премьера фильма «Веном» состоялась 2 октября 2018 года. За две недели после выхода на большие экраны картина смогла собрать в мире более $378 млн, притом, что её бюджет составил $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал HBO опубликовал первый тизер комикс-сериала «Хранители»