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Eminem исполнил саунтдтрек из «Венома» на крыше Эмпайр-стейт-билдинг

Культура

Перфоманс прошел в рамках шоу Джимми Киммела

Нью-Йорк, США, 16 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Популярный рэпер Eminem выпустил видеоклип, в котором он исполнил композицию из саундтрека фильма «Веном» на крыше нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале шоу Джимми Киммела.

Видео начинается с того, что зрителям показывают эфир шоу. Вскоре Киммел объявляет необычный перфоманс Eminem, который состоялся благодаря компании Google. На данный момент ролик посмотрели уже более полумиллиона человек.

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Напомним, мировая премьера фильма «Веном» состоялась 2 октября 2018 года. За две недели после выхода на большие экраны картина смогла собрать в мире более $378 млн, притом, что её бюджет составил $100 млн.

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