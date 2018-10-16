Канал HBO опубликовал первый тизер комикс-сериала «Хранители»

Нью-Йорк, США, , 16:34 — REGNUM Опубликован первый тизер будущего сериала «Хранители», производством которого займется телеканал HBO. Зацикленное анимированное изображение было выложено 15 октября на официальной странице проекта в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bo9ivLpFb55/

Героем тизера стал полицейский, на котором надета ярко-жёлтая балаклава. Изображение сопроводили надписью: «Кто наблюдает за Хранителями?». На пост шоураннера проекта назначен Дэймон Линделоф, самым известным проектом которого является сериал «Остаться в живых».

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Напомним, в мае 2018 года Линделоф опубликовал в соцсети большое обращение к поклонникам комикс-вселенной «Хранителей». В нём он сообщил, что не намерен делать будущее шоу обычной адаптацией оригинального комикса. Продюсер пояснил, что сериал будет представлять собой новую историю, в которой останется часть оригинального произведения.

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