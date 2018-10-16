Появились подробности о мини-сериале «Дракула» от создателей «Шерлока»

Лондон, , 16:15 — REGNUM В сети появились новые подробности о проекте мини-сериала «Дракула» продюсеров Стивена Моффата и Марка Гэтисса, которых зрители хорошо знают по работе над сериалом «Шерлок». Об этом 15 октября сообщил портал Variety.

Стало известно, что телеканал BBC заказал производство трёх эпизодов шоу, длительность каждого их них составит 90 минут. Дистрибуцией мини-сериала в мире (кроме Великобритании и Китая) будет заниматься компания Netflix.

Ещё в июне 2017 года ИА REGNUM сообщало, что создатели «Шерлока» собираются выпустить новую экранизацию произведения «Дракулы» Брэма Стокера. В свою очередь, Марк Гэтисс, исполнивший в «Шерлоке» роль Майкрофта Холмса, ранее заявлял о своей любви к классическим фильмам ужасов.

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Он отметил, что ему очень нравится экранизация «Дракулы» 1958 года, в которой снялись актёры Питер Кашинг (доктор Ван Хельсинг) и Кристофер ли (Дракула).

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