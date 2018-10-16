Японец сыграл на трёх калькуляторах популярную песню в жанре J-Pop

Токио, , 15:01 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик, в котором показано как пользователь Twitter atarime 400 сыграл на трёх калькуляторах J-Pop композицию Lemon исполнителя Кэнси Ёнэдзу.

https://twitter.com/atarime 400 /status/1049240755712081920

На данный момент видео набрало уже более 7,4 млн просмотров. Стоит отметить, что видеоклип Ёнэдзу с момента публикации (26 февраля 2018 года) набрал уже более 184,2 млн просмотров.

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Напомним, Кэнси Ёнэдзу начал свою карьеру весьма необычно. В 2009 году он выложил в сеть свои песни, голос в которых был получен в результате работы с программой Vocaloid компании Yamaha Corporation.

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