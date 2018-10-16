В Нижнем Новгороде выступил Российский молодежный симфонический оркестр

Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Первый концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Димитриса Ботиниса прошел в Нижегородской государственной филармонии им. М.Л. Ростроповича, сообщает 16 октября пресс-служба Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского.

На один вечер концертный зал объединил представителей четырех нижегородских вузов. Молодежный оркестр исполнил отрывки из произведений Шостаковича, Брамса, Чайковского, Малера и Бетховена. Отмечается, что мероприятие прошло в рамках программы министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

«Симфоническая культура нуждается в сохранении и развитии. Мы решили создать такую симфоническую академию, которая одновременно дает оркестрантам практику, возможность узнать репертуар, освоить его, пообщаться с известными дирижерами, солистами», — сообщил гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Добавим, оркестр появился в Московской филармонии в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры РФ. Его исполнителями стали победители конкурса, в котором приняли участие около четырёхсот музыкантов в возрасте от 22 до 28 лет.

Читайте также: В Нижнем Новгороде прочитают курс лекций об электронной музыке