Найдён актёр на главную роль в сериале о дворецком Бетмена

Лондон, , 14:24 — REGNUM Стал известен актёр, которому предстоит сыграть главную роль в сериале об Альфреде Пенниуорте, дворецком Бетмена. Роль досталась молодому актёру Джеку Бэннону, известному по своей работе в «Ярость» и «Игра в Имитацию». Об этом сообщает портал Collider.

Также руководство канала Epix поделилось информацией о другом актёре, назначенном на одну из главных ролей. Им стал Бен Элдридж, известный по своей работе в «Царстве», ему предстоит сыграть Томаса Уэйна, работодателя Альфреда Пенниуорта и отца Бетмена.

«Томас Уэйн — это молодой миллионер с восточного побережья Соединённых Штатов Америки. Уверенный в себе и очень дисциплинированный, этот молодой аристократ находит верного друга и товарища в Альфреде Пенниуорте», — гласит синопсис грядущего проекта.

Телесериал снимается по заказу кабельного канала Epix. Проект будет называться «Пенниуорт» и состоять из десяти серий. Сериал станет абсолютно самостоятельным произведением, не связанным с другими сериалами от DC Comics («Готэм», «Флеш», «Стрела» и т.д.). Картина расскажет о происхождении дворецкого Бэтмена: том, как Альфред служил в спецназе, о его секретной деятельности на благо британского правительства и том, как он начал работать на Томаса Уэйна в 1960-х.

Сценаристом и исполнительным продюсером картины стал Бруно Хеллер, шоураннер сериала «Готэм». Съёмки начнутся 22 октября на территории Великобритании.

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