Видео: вышел новый трейлер четвертой главы Elite Dangerous: Beyond

Кембридж, Великобритания, , 12:55 — REGNUM Компания Frontier Developments выпустила трейлер четвёртой главы онлайн-космосима Elite Dangerous: Beyond. Ролик был опубликован 15 октября на официальном YouTube-канале игры.

Начало открытого бета-теста четвертой части запланировано на 30 октября 2018 года. Игра будет доступна на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One. В компании отмечают, что доступ к бета-тестированию получат все владельцы PC-версий Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о курьезе, случившемся в соцсети Twitter. Twitter-аккаунт одного из игроков Elite Dangerous был заблокирован после того, как он поучаствовал в конкурсе стихов, который устроила компания Frontier Developments. Система ошибочно определила, что в его стихотворении содержатся угрозы насилия.

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