Мединский увидел в Маяковском первого рэпера

Москва, , 12:35 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский не исключил превращения рэпа в часть русской культуры благодаря её восприимчивости «ко всему чужому». Поэта Владимира Маяковского министр назвал первым рэпером, выступая 16 октября на заседании клуба «Валдай».

По словам Мединского, русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива и восприимчива ко всему чужому. Так, балет считают русским искусством, хотя он имеет иное происхождение.

Министр признался, что увлечение молодежи рэпом его нервирует и даже «бесит», однако может сложиться и так, что рэп станет русским искусством. Он зародился в США, но в России получил развитие.

Мединский добавил, что одноклассники его сына стали читать Маяковского после того, как мальчик с подачи отца назвал поэта первым рэпером. С такой точкой зрения школьники согласились.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к популярному российскому каналу Versus Battle, где публикуются словесные поединки рэперов и блогеров. Аккаунт заблокировали за спам и введение пользователей в заблуждение, однако через некоторое время запрет на доступ был снят.

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