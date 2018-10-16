Дата премьеры фильма Warner Bros. и DC «Флэш» будет отложена

Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM Дата премьеры фильма DC «Флэш» (Flashpoint), главную роль в котором исполнит Эзра Миллер вновь перенесут. Об этом 16 октября сообщил портал Cinema Blend.

Кинокомпания Warner Bros. официально пока что не давала «зелёный свет» этому проекту и не называла дату премьеры, однако ожидалось, что съёмки картины начнутся в марте 2019 года. В таком случае картина могла выйти на экраны в 2020 году.

Однако согласно информации, пришедшей от инсайдеров, сейчас сценарий картины всё ещё не закончен и съёмки начнутся не раньше, чем в конце 2019 года. Это означает, что фильм вряд ли появится в кинотеатрах раньше, чем в 2021 году.

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Напомним, в образе Флэша Эзра Миллер впервые появился в видениях Брюса Уэйна, показанных в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Полноценный дебют персонажа состоялся в картине «Лига справедливости».

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