Создатель «Фантастической четвёрки» снимет игровой фильм по «Тому и Джерри»

Лос-Анджелес, США, , 12:07 — REGNUM Режиссёр Тим Стори, известный зрителям по фильмам «Фантастическая четвёрка» и «Миссия в Майами» намерен снять игровой фильм, в основу которого ляжет известный мультсериал «Том и Джерри». Об этом 15 октября сообщил портал The A.V. Club.

Производством картины будет заниматься кинокомпания Warner Bros. Издание предполагает, что фильм, на самом деле, будет представлять собой смесь 3d-анимации и игрового кино. Никакой информации о сюжете пока что нет.

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Напомним, Тим Стори известен как «стабильный» режиссёр. В 2002 году он выпустил картину «Парикмахерская» (Barbershop), которая весьма успешно выступила в прокате. При бюджете $12 млн, она смогла собрать в США около $75 млн, её посмотрели более 13 млн зрителей. Ряд других его проектов также окупался в прокате, в том числе обе части «Фантастической четвёрки».

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