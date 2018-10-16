Гонка за спасение Романовых

Александр Томилин, , 13:27 — REGNUM

В 2018 году все верующие люди России почтили 100-летие со дня гибели последнего императора Николая II и его семьи, причисленных в 2000 году Православной церковью к лику святых. Многие из них задавали себе вопрос — а могло ли быть так, что семья царя могла спастись? Были ли шансы на побег у августейших узников? Известный американский автор Елена Раппопорт, писавшая книги о семье Николая II, в 2018 году издала книгу, в которой отследила возможные заговоры, ставившие целью освобождение царской семьи.

Редкая книга о последней царственной чете обходится без трогательного рассказа о крепкой и взаимной любви Николая и Александры и их семейной жизни. Не избежала этого и книга Раппопорт, дабы читатель сопереживал героям на протяжении всей книги. Этот рассказ о царской семье превращает набор сведений о заговорах в живое повествование, становится его ключевой темой, без которой книга распадается. Кроме того, именно в первой главе, рассказывающей о свадьбе Ники и Аликс, даётся картина их европейских связей, которые, по мнению Раппопорт, сыграли важную роль в попытках освободить царственных узников.

Планируемый побег рассматривается с точки зрения британских дипломатов и спецслужб. Приводимые документы не вскрывают больших тайн, но показывают интерес британских спецслужб к перемещениям семьи Романовых. Выходит, в Лондоне знали о том, где и как содержатся родственники правящего короля? Спасение царской семьи не входило в приоритеты Британии в 1918 году, но если выдалась такая возможность, то в рамках политики интервенции Лондон не замедлил ей воспользоваться. В остальном книга пересказывает эпизоды оккупации Британией Русского Севера, повествует о малоизвестных эпизодах заговоров монархистов и белогвардейцев, которые и сами по себе были малоизвестными. Но в Лондоне смотрели на них и старались строить расчёты на этом. Так как эти группы были малочисленны и не имели самостоятельного потенциала или были завязаны на Германию, то в Лондоне, после сбора информации, отказались от этого.

По большому счёту, разные «версии» о спасении царской семьи зарубежными спецслужбами оказываются или домыслами, или пересказом документов Германии и Британии, написанных по принципу «хорошо было бы, если бы, но это лишь предположение». Поэтому, несмотря на приведение новых документов, британская сторона книги интересна своей новизной, но цельной и чёткой картинки из неё не складывается. Русская сторона, рассказывающая о попытках заговора, всё-таки удалась лучше, хотя обзор был сделан поверхностно. Новые факты и сведения были, но ответа на заявленный вопрос так и не прозвучало.