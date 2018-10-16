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Разработчик Fortnite подал в суд на стримеров-читеров

Культура

Компания Epic Games посчитала подобные действия нарушением договора

Кэри, США, 16 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Компания Epic Games продолжила свой крестовый поход против читеров (нечестных игроков). Стало известно, что она подала судебный иск против YouTube-стримеров Golden Modz и Excentric. Об этом 16 октября сообщил портал Cinema Blend.

Под этими именами скрываются Брэндон Лукас и Колтон Котнер. Канал первого насчитывает более 1,7 млн подписчиков. Во многих видео стример показывал как он, используя различные чит-программы, откровенно издевается над другими игроками популярной игры Fortnite.

В официальном заявлении компания пояснила, что она воспринимает деятельность Golden Modz и Excentric как нарушение договора, результатом которого является вмешательство в код игры. Стоит отметить — после того, как разработчик обратился в суд, многие видео с соответствующим содержанием были удалены с канала Golden Modz.

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Напомним, игру Fortnite компания Epic Games выпустила в режиме «раннего доступа» в июле 2017 года. Ожидается, что полная версия игры выйдет в 2018 году.

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