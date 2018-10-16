В Ярославской области готовятся сокращать сельскую культуру?

Ярославль, , 11:43 — REGNUM В 2019 году в Ярославской области могут быть сокращены учреждения культуры на селе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают источники в районах области на условиях анонимности.

По крайней мере в трех сельских районах люди, знакомые с ситуацией, сообщили о планах по оптимизации учреждений культуры.

Речь идет о сельских домах культуры и библиотеках. По сообщениям источников, ряд домов культуры могут быть закрыты либо реорганизованы в форме объединения и выделения их в филиалы более крупных ДК. В одном из районов работников культуры предупредили о необходимости отгулять отпуск в текущем году.

Формально дома культуры и библиотеки подчинены местной власти, следовательно, она и принимает решение об их судьбе. Однако все сельские районы живут на дотациях областного бюджета, которые рассчитываются из существующей потребности. Таким образом, сокращение работников культуры приведет и к сокращению финансирования.

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