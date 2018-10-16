В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов

Москва, , 11:28 — REGNUM С 20 по 29 октября в Москве будет проходить XII Большой фестиваль мультфильмов. На форуме будет показано более 300 лучших образцов мировой анимации. Московские зрители увидят работы на все вкусы и возрасты: короткие и длинные, новые и старые, детские и взрослые, отечественные и зарубежные, рисованные и кукольные и многие другие, выполненные в разных технологиях. За 9 дней фестиваля пройдет более 45 программ в 30 лучших городских залах: от традиционных — в кинотеатрах «Октябрь», «Иллюзион», «Звезда», «Ролан», Центре документального кино; до новых — в Третьяковской галерее, Музее «Гараж» и Филармонии.

Откроется фестиваль 20-го октября в кинотеатре «Октябрь» японской картиной «Лу за стеной»: историей про дружбу русалочки и мальчика.

А закроется — 29 октября в кинотеатре «Иллюзион» награждением победителей и лауреатов фестиваля.