Видео: бывший сценарист и гейм-дизайнер Telltale показал свой новый проект

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM В сети появилось видео с демонстрацией нового проекта бывшего сценариста и гейм-дизайнера закрытой студии Telltale Марка Дарина. Ролик был опубликован 15 октября на портале DualShockers.

Сейчас Дарин собирает средства на новую приключенческую игру при помощи сервиса Kickstarter. Она будет представлять собой смесь таких разных жанров как комедия и нуар.

«Если вы любите Point & Click адвенчуры (приключенческие игры — ИА REGNUM ), стильные, таинственные и юморные, поддержите эту игру на Kickstarter!», — такую надпись Дарин разместил в описании к ролику.

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Напомним, компания Telltale наиболее известна благодаря своему игровому сериалу «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). В сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что студия официально объявила о своём закрытии. Позже стало известно, что финальный сезон игры доделает студия Skybound Entertainment.

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