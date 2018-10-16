В «Новой опере» в Москве пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

Москва, , 09:57 — REGNUM 16 октября в Московском театре «Новая опера» им. Е. В. Колобова состоится концерт памяти выдающегося русского оперного певца Дмитрия Хворостовского. В нем примут участие такие известные исполнители, как Ильдар Абдразаков, Екатерина Сюрина, Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Сергей Скороходов, Кристина Мхитарян, Алексей Татаринцев и Ольга Гурякова. Выступления пройдут в сопровождении симфонического оркестра и хора театра. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян, Ян Латам-Кёниг, Василий Валитов и Андрей Лебедев.

Дмитрий Хворостовский — выдающийся русский оперный певец. Выступал на таких прославленных сценах, как Covent Garden, Баварская государственная опера, La Scala в Милане, Венская государственная опера, Metropolitan Opera, Мариинский театр. Широко известен не только блестящим исполнением оперных партий, но и концертами и записями народных мелодий, старинных романсов, песен военных лет. Скончался в 2017 году в возрасте 55 лет после тяжелой болезни.