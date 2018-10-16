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В Ростове-на-Дону пройдут Дни польской культуры

Культура

Площадкой проведения станет Донская государственная публичная библиотека

В Ростове-на-Дону пройдут Дни польской культуры
Цитата из х/ф «Пепел». Реж. Анджей Вайда. 1965. Польша
На балу

Ростов-на-Дону, 16 октября 2018, 09:46 — REGNUM  В Ростове-на-Дону с 18 по 25 октября пройдут Дни польской культуры. Торжественное открытие праздника состоится в Донской государственной публичной библиотеке. Как сообщили ИА REGNUM в книгохранилище, в числе гостей ожидается присутствие вице-председателя ростовской общественной организации «Союз поляков Дона» Натальи Мишиной и консула посольства Республики Польша в РФ пани Зофьи Монка.

В течение недели в стенах библиотеки будет работать художественная выставка «Дружеский взгляд», выставка книжных памятников «Польша в изданиях XVII — начала XX веков». Откроет экспозицию памятник польской науки — книга краковского врача Симона Сирениуса «Травник» (1613 год выпуска).

В кинозале театральная студия имени Адама Мицкевича представит мини-спектакль по мотивам произведения польского автора Генрика Сенкевича «Огнем и мечом».

21 октября Дни польской культуры сопроводит концерт классической музыки польских композиторов.

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Россия и Польша
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