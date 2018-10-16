Российский «Триггер» открыл рынок в Каннах

Канны, Франция, , 10:13 — REGNUM 14 октября в Большом кинозале Каннского Дворца фестивалей состоялся премьерный показ сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Полгода назад тут же, в Каннах, в рамках рынка MIPTV был показан пятнадцатиминутный фрагмент, состоящих их разных эпизодов сериала. Тогда он подавался как «Провокатор», но со временем обрел интернациональное, более точное название «Триггер». Нарезка позволила составить вполне целостное впечатление, которыми поделился тогда кинообозреватель ИА REGNUM.

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Уже готовая первая серия, показанная сейчас, дала более ясное представление о темпоритме и атмосфере сериала, но в целом подтвердила заявленные сильные стороны проекта. Органичен и выразителен Максим Матвеев в роли противоречивого героя — психолога, который лечит своих пациентов методом провокативной терапии. В дуэте с ним поочередно появляются хрупкая Светлана Иванова в образе бывшей жены и волевая Виктория Маслова, воплотившая сложный характер женщины, тяжело переживающей смерть нежно любимого супруга. Добавляет шарма сериалу Игорь Костолевский в роли властного отца героя — уважаемого психолога, не признающего эффективность выбранного сыном метода.

Проект, изначально создаваемый для русскоязычной аудитории, но выведенный на международный уровень, публике MIPCOM представили генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало, исполнитель главной роли Максим Матвеев, актриса Виктория Маслова и автор идеи, креативный продюсер Александра Ремизова.

Предваряя показ, Александр Цекало отметил, что в России не принято обращаться к психологам, однако их проект вызывает живой интерес у публики:

«Психолог, практикующий провокативную терапию — это новая тема в индустрии, При этом он же обуславливает универсальность проекта — нам, как и мировой аудитории, известны и близки примеры такой самоотверженности в сериалах: «Доктор Хаус», «Рэй Донован», «Соул», «Доктор Шанс». Самым сложным было написать о нем честный сценарий — на это у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева, ушло полтора года».

Александра Ремизова в рамках общения с публикой после показа первой серии «Триггера», призналась, что всегда интересовалась психологией, на благодаря проекту погрузилась в эту тему очень глубоко.

Максим Матвеев отметил, что для него как актера самый любопытным нюансом в герое является противоречие между его личной и профессиональной жизнями: Артем — блестящий психолог, решающий любые проблемы людей, но в своей личной жизни он потерпел полное фиаско. Этот парадокс составляет главную драму персонажа, и в этом же заключается огромный как и актерский, так и зрительский интерес. В этом же — источник юмора и напряжения. Впрочем, для создания определенного тягостного настроения Максим старался прочувствовать состояние депрессии: слушал вызывающую негативные эмоции музыку, консультировался с профессиональными психологами.

Виктория Маслова призналась: ее героиня абсолютна на нее не похожа, но актрисе хотелось, чтобы зрительницы увидели в ней самих себя в некоторых ситуациях. Ее персонаж — женщина на грани, в глубочайшей депрессии, мир которой абсолютно рухнул. И у нее осталась одна цель — месть. Даже после достижения цели она продолжает борьбу. Главным было показать, как меняется психологическое состояние женщины после работы с психологом и достижения поставленной цели; как подобный опыт работы над собой меняет людей.

Сериал будет наполнен не только разговорами, что было бы понятно для фильма о психотерапевте, но и активным действием: герои часто оказываются в экстремальных ситуациях и вынуждены принимать важные решения.

Подытоживая выступление своей команды продюсер Александр Цекало резюмировал: мы производим не просто сериалы, а эмоции. В приватном общении с российскими журналистами, организованном на рынке в рамках деятельности Made in Russia, он сформулировал свою ключевую цель: для компании «Среда» важно представлять международные проекты, интересные зрителям всего мира и партнерам из разных стран. И эта задача успешно реализуется: как отметил Александр им сильно помогли продажи проектов на Netfliх — все про это быстро узнали, и сам факт такой сделки улучшил репутацию «Среды».

Продвижением проекта «Триггер» на экраны всего мира занимается крупнейшая европейская компанией Beta Film. Кристиан Гокель, вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам, в свою очередь сравнивает героя Максима Матвеева с Шерлоком и предсказывает проекту удачную международную судьбу:

«Главным достоинством для нас стало качество сериала на всех уровнях, которое несомненно станет важным фактором в его международной судьбе. У «Триггера» есть все, что требуется сериалу для международного успеха: отличный сценарий, сильная режиссура и талантливая актерская игра. Но это еще не все. Главный герой — не просто сильная харизматичная личность, это характер глубины Шерлока: с огромным внутренним конфликтом, от которого он все время пытается скрыться и убежать с помощью своих провокационных методов. Только бывшей жене удалось разгадать его — и оба не могут друг друга забыть, несмотря на новые увлечения… эти эмоции вовлекают зрителя в действие с первой минуты. До недавнего времени не так много российских сериалов обладали подобным эмоциональным качеством. И мы ожидаем, что «Триггер» станет первым по-настоящему большим событием, сериалом-прорывом из России».

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