«Люди и вещи»: выставка к 100-летию Музея Востока открывается в Москве

Москва, , 09:02 — REGNUM 16 октября в Государственном музее Востока открывается выставочный проект «Люди и вещи». Он приурочен к 100-летию со дня основания единственного в России центра, специализирующегося на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Экспозиция познакомит посетителей с периодом становления музея — от дня основания в 1918 года и до конца 1920-х годов: именно в это время собрание пополнилось огромным количеством разнообразных художественных предметов из Китая и Японии, Ирана и Афганистана, Индии и Турции, Кавказа и Средней Азии. Это стало основой знаменитых ныне фондов.

Выставка также расскажет о руководителях учреждения музея разных лет — подлинных энтузиастов музейного дела, о многочисленных площадках, в которых собирались и размещались удивительные экспозиции — о зданиях Исторического музея на Красной площади, ВХУТЕМАСа на улице Рождественке, небольшой Цветковской галерее на Кропоткинской набережной. В 1929 году музей обосновался в храме Пророка Илии на Воронцовом Поле, где сегодня находится основная часть его фондов и реставрационные мастерские.

За 100 лет в экспозиционных залах было организовано около полутора тысяч временных выставок. В Музее Востока впервые в нашей стране начали проводиться выставки из Вьетнама, Таиланда, Бирмы, Египта и др. Сотни тематических выставок демонстрировались в десятках городов СССР и зарубежных стран.

Сегодня собрание музея насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства разных эпох.