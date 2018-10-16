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Скончался звукорежиссер «Крематория» Сергей Овсянников

Культура

На странице коллектива в соцсети «ВКонтакте» указано, что причиной смерти явилось тяжелое заболевание

Москва, 16 октября 2018, 08:51 — REGNUM  Бессменный звукорежиссер любимой многими советской и российской рок-группы «Крематорий» Сергей Овсянников скончался 15 октября в возрасте 59 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер коллектива Армен Григорян.

«Дорогие друзья, у нас произошла страшная трагедия. Сегодня, 15 октября, скончался наш звукорежиссёр, Сергей Овсянников, с которым мы проработали практически с начала основания «Крематория», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/photo.php

На странице коллектива в соцсети «ВКонтакте» указано, что Овсянников скоропостижно скончался в результате тяжелого заболевания.

Напомним, 29 августа в Санкт-Петербурге скончался писатель, коллекционер, художник-керамист, битломан, создатель музея The Beatles в России Николай Васин. Он создал в своей квартире первый в России музей легендарной «ливерпульской четверки».

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