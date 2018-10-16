Эксперт о «комедии» Красовского: стоило ждать плевка на блокаду Ленинграда

Москва, , 04:22 — REGNUM В современной России есть только два исторических события, связанных с Великой Отечественной войной, которые до настоящего момента не были подвергнуты оплёвыванию, в связи с чем выход «чёрной комедии» на тему блокады Ленинграда был ожидаем, заявил журналист Армен Гаспарян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Давайте честно скажем, надо было ждать подобного рода фильм. Потому что вы все помните, это было не так давно, пару лет назад, что творилось вокруг Зои Космодемьянской благодаря словам Бильжо, что регулярно происходит в преддверии Девятого мая, в преддверии «Бессмертного полка»…», — заявил Гаспарян.

По его словам, очень многие пытаются оправдать вседозволенность и право плевать в свою историю тем, что у нас демократия, значит творцам это дозволено. В таком случае, это какая-то очень странная демократия у нас, заметил эксперт, которой нет нигде в мире, поскольку невозможно представить, чтобы англичане или французы снимали «чёрные комедии» по болезненным и трагическим страницам их истории.

«У нас осталось по сути два только ключевых момента, к которым еще никто не прикасался и не пытался переосмыслить или плюнуть в них — это оборона Сталинграда и блокада Ленинграда, а все остальное уже пересмотрели в полном объеме», — продлжил эксперт.

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Напомним, что режиссер Алексей Красовский снял фильм в жанре «комедии», действие которого происходит в блокадном Ленинграде на рубеже 1941 и 1942 годов. Данная новость вызывала серьезный общественный резонанс. Многие оценили этот факт крайне негативно, что говорит о том, что общество все еще имеет иммунитет по отношению к подобного рода кощунствам. Однако его пытаются всячески уничтожить подобного рода продукцией.

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