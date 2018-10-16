В Красноярске представят альбом памяти Дмитрия Хворостовского

Красноярск, , 03:17 — REGNUM В Красноярске сегодня, 16 октября, в Музее-усадьбе Г. В. Юдина представят альбом «Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир». Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярском краевом краеведческом музее.

Дата выбрана не случайно. В этот день оперному певцу Дмитрию Хворостовскому должно было исполниться 56 лет.

В музее уточнили, что в издании представлены все этапы жизненного и творческого пути народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Альбом создан благодаря поддержке его родителей — Людмилы и Александра Хворостовских.

Добавим, альбом издан тиражом 1 тысяча экземпляров по инициативе краеведческого музея на бюджетные средства. В свободную продажу книга не поступит. Её можно будет найти только в библиотеках Красноярского края.

«Этот альбом не удалось бы создать без помощи родителей Дмитрия Хворостовского. Людмила Петровна тщательно собирала всю историю, все награды, все вещи Дмитрия Александровича с самого его рождения», — цитирует газета «Городские новости» сотрудника музея Яну Стародубцеву.

В дополнению к альбому выпущен диск с фрагментами красноярских концертов Хворостовского, а также с его интервью.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уроженец Красноярского края, известный во всём мире оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Урну с частью его праха в августе 2018 года захоронили в Красноярске — в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. Первую урну в прошлом году захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

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