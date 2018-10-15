В центре «Новый Иерусалим» в Подмосковье открылась выставка Роберта Фалька

Новый Иерусалим, Московская область, , 18:37 — REGNUM 15 сентября в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» открылась выставка блестящего художника первой половины ХХ века Роберта Фалька «Роберт Фальк. Грани творчества». На ней представлены живописные и графические работы мастера из собрания музея «Новый Иерусалим», а также из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина, музея им. Бахрушина, Музея Востока и частных коллекций. Выставка приурочена к 60-летию со дня смерти Фалька.

В экспозицию вошло 57 произведений. Некоторые из них представлены широкой публике впервые.

На выставке представлены и «двойные» холсты, то есть, полотна, разрисованные с обеих сторон. Исследователи творчества Фалька объясняют это тем, что художник был в постоянном поиске, неудовлетворенность «несовершенством» постоянно терзала его. На выставке будет и работа, написанная мастером в Новом Иерусалиме, где он проживал весной и осенью 1910 года — «Базар в воскресенье». Впервые полно будет представлен и парижский период Фалька.

Отражает выставка и парижский период, продолжавшийся почти 10 лет с 1928 по 1937 год, и ставший одним из самых плодотворных для Роберта Фалька, периодом «постижения классики», в том числе искусства его любимого Рембрандта.