В Мультимедиа Арт Музей в Москве проходит выставка художника Джима Дайна

Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка выдающегося американского художника, классика мирового современного искусства Джима Дайна. 28 произведений экспозиции были созданы классиком современного искусства в период с 1961 по 2016 годы. До этого они экспонировались на ретроспективной выставке мастера в Париже в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, которой и были преданы в дар.

Картины Джима Дайна отличаются экстравагантностью и постоянным поиском. На выставке он отдает дань и поп-арту, и фигуративности, и старинному «вещизму», и абстрактному экспрессионизму, и многим другим новомодным течением. Но, по утверждению организаторов, все его работы пронизаны истинной поэзией.