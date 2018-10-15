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В Мультимедиа Арт Музей в Москве проходит выставка художника Джима Дайна

Культура

На представлены лучшие произведения почти пятидесятилетней работы художника

В Мультимедиа Арт Музей в Москве проходит выставка художника Джима Дайна
Иллюстрация: Mamm-mdf.ru
Джим Дайн. Дорога Стивена Хэндса. 1964

Москва, 15 октября 2018, 17:13 — REGNUM  В Москве в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка выдающегося американского художника, классика мирового современного искусства Джима Дайна. 28 произведений экспозиции были созданы классиком современного искусства в период с 1961 по 2016 годы. До этого они экспонировались на ретроспективной выставке мастера в Париже в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, которой и были преданы в дар.

Картины Джима Дайна отличаются экстравагантностью и постоянным поиском. На выставке он отдает дань и поп-арту, и фигуративности, и старинному «вещизму», и абстрактному экспрессионизму, и многим другим новомодным течением. Но, по утверждению организаторов, все его работы пронизаны истинной поэзией.

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Культурная хроника
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