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В Екатеринбурге проходит I Международный фестиваль «Урал Опера Балет Фест»

Культура

В репертуаре классические и экспериментальные постановки

В Екатеринбурге проходит I Международный фестиваль «Урал Опера Балет Фест»
Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Екатеринбург, 15 октября 2018, 16:16 — REGNUM  В Екатеринбурге открылся I Международный музыкально-театральный фестиваль «Урал Опера Балет Фест». Он посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. По мнению организаторов, новый творческий форум может стать ярким свидетельством пересечения и переплетения академического и актуального искусства, разных стилей, форм и жанров музыкальных произведений.

Уже в первый вечер фестиваля, 14 октября, была показана премьера — «Приказ короля». Это своеобразная фантазия Анатолия Королева и Вячеслава Самодурова по мотивам либретто Петипа.

До 21 октября также будут показаны и классические произведения — «Аида», «Снегурочка», «Пахита», «Тщетная предосторожность» ‑ и экспериментальные постановки — лекция-дегустация «Петипа как Оливье», дивертисмент для немого кино и ансамбля «Путешествие на Луну», документальный фильм «Нуреев: его сцена — весь мир», спектакль на музыку Леонкавалло, Пьяцоллы и других известных композиторов «Устрица», несколько других интересных начинаний.

В рамках фестиваля состоится награждения лауреатов Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс».

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Культурная хроника
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