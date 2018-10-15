Создатель «Суперсемейки 2» рассказал о своей нелюбви к киноадаптациям

Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM Брэд Бёрд, создавший такие мультфильмы, как «Стальной гигант», «Рататуй» и «Сумерсемейка» заявил: он не хотел бы, чтобы на основе его мультфильмов делали игровое кино. Об этом 15 октября сообщил портал Cinema Blend.

Бёрд пояснил, что ему вообще не нравится тенденция снимать игровые фильмы по популярным анимационным картинам. Режиссёр рассказал, что когда он работал над своими проектами, он думал о них как о мультфильмах, хотя его персонажи и являются людьми.

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Аниматор отметил, что сегодня любая история может быть показана в игровом кино, но в конкретном случае у него возникает впечатление, что приходится есть одни и те же блюда вместо того, чтобы получить что-то новое. Бёрд добавил, что, к сожалению, сегодня мир не очень принимает изменения, и даже если на каком-то блюде появляется новая «веточка петрушки», то это воспринимается негативно.

Напомним, мультфильм «Суперсемейка 2» вышел на большие экраны 5 июня 2018 года. Сумма общемировых сборов картины составила более $1,2 млрд (при бюджете $200 млн). В России фильм посмотрели около 4,68 млн зрителей.

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