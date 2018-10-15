Поклонникам plus-size модели Эшли Грэм не понравилась её новая фотография

Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Многим поклонникам plus-size модели Эшли Грэм не понравилось то, что она похудела. Они обрушились на неё с критикой после того, как Грэм опубликовала в соцсети Instagram свои новые фотографии.

https://www.instagram.com/p/Bo0BTfAH9w8/

Один из комментаторов написал, что Грэм просто зарабатывала деньги и все те слова, что она говорила ранее были лишь пустой болтовнёй. Другой был крайне удивлён и спросил модель, как она могла променять удивительное тело на моду «быть тощим». Он предложил ей пойти и поесть чисбургеров. Стоит отметить, что многие пользователи встали на защиту модели и отметили, что она выглядит просто потрясающе.

Читайте также: Японский блогер сыграл на зловещем музыкальном инструменте

Напомним, в сентября 2018 года ИА REGNUM сообщило: британский журналист Пирс Морган предложил самой полной модели в мире Тесс Холлидей не врать себе и похудеть. Он сделал это после того, как сначала увидел модель на обложке журнала Cosmopolitan, а потом натолкнулся на её фотографию в Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ты можешь умереть»: журналист поставил диагноз самой полной в мире модели