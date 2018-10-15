Болгария отказалась участвовать в «Евровидении-2019»

София, , 15:33 — REGNUM Руководство болгарского телевидения в целях экономии приняло решение отказаться от участия в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2019 года в столице Израиля. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «БНТ».

Согласно сообщению, руководство национального телевидения приняло решение отказаться от участия в песенном конкурсе.

«Это решение является частью мер, которые руководство телеканала предприняло для оптимизации расходов бюджета», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября организаторы конкурса «Евровидение-2019» выбрали площадкой Тель-Авив. Сообщается, что конкурс будет проходить с 14 по 18 мая. Напомним, победителем прошлогоднего конкурса «Евровидение» стала израильская исполнительница Нетта Барзилай.

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