В Екатеринбург пришел «Век вольнодумства и свободы»

Екатеринбург, , 14:59 — REGNUM Цикл лекторий «Век вольнодумства и свободы», посвященный французскому искусству XVIII века, представят в Уральском федеральном университете (УрФУ) сотрудники Государственного Эрмитажа, сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

Лекции пройдут с 15 по 19 октября. Они будут посвящены стилю рококо, искусству общества и двора перед Великой революцией, французскому искусству в Эрмитаже Екатерины II.

Как пояснила директор факультета искусствоведения и социокультурных технологий УрФУ Виктория Деменова, авторы лекций — специалисты высокого класса с огромным опытом выступлений, а выбранные темы будут интересны слушателям как в контексте мировой культуры, так и в контексте истории России.

Отмечается, что дни Эрмитажа проходят в Екатеринбурге третий раз, лекции в УрФУ — во второй. Лекторий — одно из череды событий Дней Эрмитажа, связанных с юбилейными датами и с тем, что в Екатеринбурге планируется открыть филиал музея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» потребует областного софинансирования в размере 60 млн рублей.

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