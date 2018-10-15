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Сценарист оригинального мультфильма «Аладдин» пожаловался на Disney

Культура

Он опубликовал сообщение на своей странице в Twitter

Лос-Анджелес, США, 15 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Сценарист мультфильма «Аладдин» Терри Россио сообщил в Twitter о том, что кинокомпания Disney не отчисляет ему гонорары за авторские права. Об этом 14 октября сообщил портал Gizmodo.

https://twitter.com/TerryRossio/status/1050617901688872960

Россио написал, что многие фразы и выражения создатели фильма «Аладдин», который снимает режиссёр Гай Ричи, взяли из его мультфильма. Позже он добавил, что, к сожалению, не может требовать от Disney компенсации, поскольку ранее заключил с компанией соглашение, в котором подобные выплаты предусмотрены не были.

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Сценарист пояснил, что это не единственный случай, когда Disney поступает подобным образом, и он был бы рад, если бы компания выдавала бы ему промо-футболки или абонемент в парк развлечений.

Напомним, оригинальный мультфильм «Аладдин» компания Disney выпустила в 1992 году. Вместе с Терри Россио в создании его сценария принимали участие Рон Клементс, Джон Маскер и Тед Эллиот.

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