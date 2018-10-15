Сценарист оригинального мультфильма «Аладдин» пожаловался на Disney

Лос-Анджелес, США, , 14:33 — REGNUM Сценарист мультфильма «Аладдин» Терри Россио сообщил в Twitter о том, что кинокомпания Disney не отчисляет ему гонорары за авторские права. Об этом 14 октября сообщил портал Gizmodo.

https://twitter.com/TerryRossio/status/1050617901688872960

Россио написал, что многие фразы и выражения создатели фильма «Аладдин», который снимает режиссёр Гай Ричи, взяли из его мультфильма. Позже он добавил, что, к сожалению, не может требовать от Disney компенсации, поскольку ранее заключил с компанией соглашение, в котором подобные выплаты предусмотрены не были.

Читайте также: Вышел первый тизер аниме-фильма Promar от создателей «Гуррен Лаган»

Сценарист пояснил, что это не единственный случай, когда Disney поступает подобным образом, и он был бы рад, если бы компания выдавала бы ему промо-футболки или абонемент в парк развлечений.

Напомним, оригинальный мультфильм «Аладдин» компания Disney выпустила в 1992 году. Вместе с Терри Россио в создании его сценария принимали участие Рон Клементс, Джон Маскер и Тед Эллиот.

Читайте ранее в этом сюжете: Японский блогер сыграл на зловещем музыкальном инструменте

Читайте развитие сюжета: Создатель «Суперсемейки 2» рассказал о своей нелюбви к киноадаптациям