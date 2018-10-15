На юго-востоке Норвегии археологи обнаружили остатки корабля викингов

Сарпсборг, Норвегия, , 14:47 — REGNUM На юго-востоке Норвегии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки корабля викингов, пишет газета Kleine Zeitung.

15 октября в Сарпсборге состоялась пресс-конференция, на которой выступили ученые из норвежского Института исследований культурного наследия (NIKU) и австрийского Института археологической разведки и виртуальной археологии им. Людвига Больцмана.

Ученые сообщили, что с помощью наземного радиолокатора были обнаружены следы не менее восьми курганов, в одном из которых находятся остатки 20-метрового корабля. Киль и нижняя часть корабля хорошо сохранены.

«Это открытие чрезвычайно интересно, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся корабля викингов в Норвегии, которые были выкопаны более 100 лет назад», — сказал Кнут Пааше из NIKU.

Ранее ученые предполагали, что в этой местности находится изолированный курган, однако исследование показали, что все близлежащее поле было занято захоронениями. Они разрушены сельскохозяйственной деятельностью.