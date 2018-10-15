Японский блогер сыграл на зловещем музыкальном инструменте

Токио, , 13:59 — REGNUM В японском сегменте соцсети Twitter появилось видео, в котором показана игра на инструменте под названием Waterphone. Этот музыкальный инструмент ранее часто использовали для записей жутких звуков при создании фильмов ужасов.

https://twitter.com/CyaUtsuLshiTro/status/1050302303700275200

Инструмент состоит из чаши-резонатора, в которую вставлены стержни разной длины. Для того чтобы с его помощью можно было извлекать звуки, в чаше должна присутствовать вода. Извлекать звуки можно различными способами и при помощи различных предметов, например, при помощи смычка, молотка или куска резины. Стоит отметить, что в зависимости от предмета и метода извлечения они будут сильно различаться.

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Напомним, этот инструмент (его часто называют «Вотерфоном») художник Ричард Уотерс запатентовал в 1968 году. Уотерс был выпускником Калифорнийского колледжа искусств, он получил диплом в 1965 году.

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