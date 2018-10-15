Netflix в ближайшее время анонсирует третий сезон сериала «Люк Кейдж»

Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM На фоне известия о том, что Netflix закрыл сериал «Железный кулак», в сети появились сведения о том, что компания в ближайшее время может анонсировать третий сезон сериала «Люк Кейдж». Об этом 15 октября сообщил портал HotNewHipHop.

Издание отмечает, что новость о закрытии «Железного кулака», заставила понервничать всех фанатов Marvel, поскольку Дэнни Рэнд является неотъемлемой частью кроссовера «Защитники». Стоит отметить, что в отличие от первого сезона «Железного кулака», первый сезон «Люка Кейджа» был весьма успешным. Махершала Али и Элфри Вудард, по мнению многих критиков, сыграли двух лучших злодеев в телевселенной, которую создают Marvel и Netflix.

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Напомним, второй сезон сериала «Люк Кейдж» компания Netflix выложила на своём сайте 22 июня 2018 года. Главную роль в шоу исполняет актёр Майк Колтер.

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