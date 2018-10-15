Звезда «Шерлока» снимется в новом комедийном сериале канала FX

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Мартин Фримен, известный зрителям по роли Ватсона в сериале «Шерлок», снимется в комедийном шоу телеканала FX Breeders («Бридеры»). Об этом 14 октября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1051615741865316352

В новом шоу зрителям покажут взаимоотношения родителей и детей. Согласно синопсису, создатели сериала будут исследовать так называемый «родительский парадокс», при котором люди любят своих детей, но из-за их поступков периодически ощущают в себе желание прибить их. Герой Фримена — заботливый отец, который в какой-то момент понимает, что он вовсе не такой спокойный человек, каким он привык себя считать.

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Напомним, последней актёрской работой Мартина Фримена в кино стала роль Эверетта К. Росса в фильме Marvel «Чёрная Пантера». Зрители также знают актёра по роли Тима Кантербери в британском ситкоме «Офис», выходившем на каналах BBC Two и BBC One с июля 2001 года по декабрь 2003 года.

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