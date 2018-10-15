Вышел первый тизер аниме-фильма Promar от создателей «Гуррен Лаган»

Токио, , 12:23 — REGNUM Режиссёр Хироюки Имаиси, известный зрителям по аниме «Гуррен Лаган» и Kill la Kill, и студия Trigger выложили в сеть тизер-трейлер полнометражного аниме-фильма Promar. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании TOHO animation.

В начале ролика зрителям показывают фрагменты из «Гуррен Лаган» и Kill la Kill, длительность самого тизера составляет всего 30 секунд. Однако зрители в первые же секунды узнают фирменный стиль аниматора.

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Напомним, точная дата выхода картины на экраны пока что неизвестна. Однако ожидается, что премьера состоится в 2019 году. Сюжет фильма держится в секрете, но его создатели ранее заявляли, что новая лента будет чем-то похожа на их предыдущие проекты.

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