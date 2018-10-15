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Назарбаев рассмотрел вопросы развития кинемотографа

Культура

На рассмотрении Мажилиса парламента Казахстана находится законопроект «О кинематографии»

Назарбаев рассмотрел вопросы развития кинемотографа
Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Астана, 15 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы обсудили меры совершенствования законодательства в сфере кинематографии, развития туризма и спортивной отрасли, сообщили 15 октября в пресс-службе главы государства.

Министр отметил, что законопроект «О кинематографии», который находится на рассмотрении парламента, направлен на поддержку отечественного кино, в том числе через кинопроизводство с ведущими компаниями мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что кинокомпании Голливуда и Болливуда помогут Казахстану изменить имидж республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры: Голливуд и Болливуд изменят имидж Казахстана

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