В Ростове-на-Дону проходит Международный фестиваль спектаклей для детей

Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону 15 октября спектаклем «Гамлет» в прочтении эстонского театра «Pilp ja Tuut» продолжит работу Международный фестиваль спектаклей для детей «Минифест-2018». В этом году участниками фестиваля стали труппы из России, Германии, Бельгии, Италии, Хорватии, Эстонии, Франции, Швейцарии, Чехии, Финляндии, Китая и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает сайт Rostovmama.

Критики отмечают работы итальянского театрального коллектива «La Baracca», который представит спектакль для детей от 1 года «Вверх тормашками», «Картофельный суп» бельгийского театра «Agora», «Розы в салате» итальянского «Schedia teatro», музыкально-цирковое шоу «Фантастический кабинет» швейцарского «Kunos circus theater» и постановку хорватского театра «Kazalište Marina Držića» по пьесам Луиджи Пиранделло «Обнаженные одеваются».

Фестиваль продлится до 21 октября

Международный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Минифест» организован в 1989 году главным режиссером Ростовского молодежного театра Владимиром Чигишевым. Этот смотр стал тринадцатым.