В Институте кинематографии в Москве открывается 38-й студенческий фестиваль

Москва, , 10:36 — REGNUM 15 октября открывается 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИКа — Конкурс студенческих фильмов. Фестиваль, по уверениям педагогов, является частью учебного процесса Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Однако, за свою историю он приобрел международную известность, его победители — «ученические» фильмы — стали классикой короткометражного кино.

В 2018 году в фестивале принимают участие студенты ВГИКа, других российских и зарубежных кинематографических, телевизионных и театральных школ из более 40 стран. В программе — 200 короткометражных фильмов, театральные спектакли, творческие вечера, мастер-классы.