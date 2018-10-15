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В Институте кинематографии в Москве открывается 38-й студенческий фестиваль

Культура

Жюри на первой этапе отсмотрит более 200 работ

Москва, 15 октября 2018, 10:36 — REGNUM  15 октября открывается 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИКа — Конкурс студенческих фильмов. Фестиваль, по уверениям педагогов, является частью учебного процесса Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Однако, за свою историю он приобрел международную известность, его победители — «ученические» фильмы — стали классикой короткометражного кино.

В 2018 году в фестивале принимают участие студенты ВГИКа, других российских и зарубежных кинематографических, телевизионных и театральных школ из более 40 стран. В программе — 200 короткометражных фильмов, театральные спектакли, творческие вечера, мастер-классы.

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Культурная хроника
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