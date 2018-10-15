Звезда закрытого сериала «Железный кулак» выложила в сеть прощальное видео

Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM После того, как стало известно, что Netflix решила не снимать продолжение сериала «Железный кулак» актриса Джессика Хенвик, исполнившая в нём роль Коллин Винг, выложила в сеть прощальный видеоколлаж. Ролик был опубликован 14 октября на Twitter-странице актрисы.

https://twitter.com/JHenwick/status/1051310825686753280

В нем показаны памятные фотографии и различные моменты съёмок сериала, в том числе неудачные. Известно, что первый сезон «Железного кулака» был наименее популярным среди других проектов Netflix, однако Финн Джонс, сыгравший Дэнни Рэнда, в кроссовере «Защитники» смог принести популярность своему персонажу. В итоге второй сезон «Железного кулака» двинулся в совершенно новом направлении. Однако, судя по всему, Netlix этого оказалось недостаточно.

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Напомним, все десять серий второго сезона Netflix выложила на потоковом сервисе 7 сентября 2018 года. Ранее персонаж Дэнни Рэнд появился во втором сезоне сериала «Люк Кейдж», премьера которого прошла 22 июня 2018 года.

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